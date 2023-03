Debacle per la Juve Stabia: il Potenza supera le vespe (5-2) Nuovo debutto oltremodo amaro per Novellino sulla panchina delle vespe

La Juve Stabia viene travolta dal Potenza: i lucani battono la squadra gialloblé con il risultato di 5-2. Oltremodo amaro il nuovo debutto per Novellino sulla panchina delle vespe. Vantaggio con Talia, raddoppio siglato da Caturano con la Juve Stabia in 10 dal 33' per l'espulsione di Pandolfi. Altobelli accorcia le distanze sul finale del primo tempo (2-1). Nella ripresa subito Volpe, poi Steffè e Verrengia per il 5-2 Potenza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Potenza - Juve Stabia 5-2

Marcatori: 6′ pt Talia (P), 26′ pt Caturano (P), 45′ pt Altobelli (JS), 10′ st Volpe (P), 24′ st Steffè (P), 33′ st Verrengia (P), 42′ st D’Agostino (JS)

Potenza: Gasparini; Girasole, Rocchi, Verrengia (34′ st Logoluso); Laaribi, Steffè (31′ st Di Grazia), Talia, Hadziosmanovic; Murano, Caturano (34′ st Gyamfi), Volpe (28′ st Legittimo). All. Raffaele. A disp. Alastra; Gyamfi, Del Pinto, Del Sole, Di Grazia, Riccardi, Sbraga, Polito, Legittimo, Alagna, Logoluso, Schimmenti

J. Stabia: Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli (25′ st Dell’Orfanello); Ricci (16′ st Maselli), Berardocco (16′ st D’Agostino), Scaccabarozzi; Bentivegna (41′ pt Volpe), Pandolfi, Silipo (25′ st Zigoni). All. Novellino. A disp. Russo; Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Zigoni, Cinaglia, Guarracino, Moreschini, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa

Arbitro: Baratta

Ammoniti: Mignanelli (J), Volpe (J)

Espulso: Pandolfi (J)