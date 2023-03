Gevi Napoli Basket: vittoria fondamentale a Trento (79-87) Coach Pancotto: "Gara vinta con grande merito e con la giusta interpretazione"

La Gevi Napoli vince a Trento, batte la Dolomiti Energia con il finale di 79-87 nella gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A e strappa due punti preziosi in chiave salvezza. Jordan Howard guida il gruppo azzurro al successo che consente al roster di coach Cesare Pancotto di salutare l'ultimo posto in compagnia della Givova Scafati, ieri vincente sulla Pallacanestro Trieste.

Coach Pancotto: "Partita globale"

"Siamo riusciti ad avere l’approccio giusto alla partita, la squadra ha dimostrato di tenere tantissimo alla permanenza in Serie A e alla maglia che indossa. - ha spiegato il tecnico della Gevi nel post-gara - Abbiamo dato un segnale molto forte. Avevamo due giocatori in condizioni precarie. Young ha avuto problemi intestinali nella notte, ma ci ha voluto provare. Wimbush ha avuto problemi fisici nel secondo tempo ma ha voluto giocare comunque, dimostrando grande attaccamento e feeling con squadra, società e città. Spero che tutto ciò possa essere apprezzato. Ora abbiamo bisogno dei nostri tifosi che ci aiutino nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto una partita globale, merito dei giocatori che hanno interpretato nel modo migliore quello che abbiamo preparato in settimana”.

Howard: "Ringrazio i compagni per la fiducia"

"Sono davvero molto contento di questa vittoria. - ha aggiunto Howard - Voglio ringraziare i miei compagni e tutto lo staff tecnico per la fiducia che ripongono in me ogni giorno permettendomi grande libertà nel mio gioco".

LegaBasket Serie A

Ventitreesima Giornata

Dolomiti Energia Trentino - Gevi Napoli 79-87

Parziali progressivi: 19-20; 37-44; 59-61

Trentino: Morina ne, Conti, Spagnolo 12, Forray 9, Flaccadori 12, Udom 5, Dell’Anna ne, Crawford 9, Ladurner 2, Grazulis 18, Atkins 1, Lockett 1. All. Molin

Napoli: Zerini, Howard 28, Young , Michineau 17, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti, Williams 16, Stewart 9, Wimbush 12, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.