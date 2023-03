Volley Napoli, 3-0 contro Partenope e secondo posto in campionato blindato Maione: «L’obiettivo di questa giornata era cercare di mettere in fiducia tutte le ragazze».

Secondo posto ufficiale in campionato per il Consorzio Volley Napoli, che attende di giocare l’ultima partita contro Intec Service SG Volley per poi concentrarsi sui playoff. L’obiettivo è sempre uno: salire in Serie B2 ed accedere quindi al campionato nazionale. Il 3-0 contro Partenope ha dato fiducia e coraggio a tutta la rosa a disposizione di mister Maione, in vista delle gare per i playoff.

«L’obiettivo di questa giornata era cercare di mettere in fiducia tutte le ragazze, proponendo il nostro gioco. Abbiamo accelerato un po’ anche sulle palle più difficili e il risultato ci ha sorriso». Queste le parole dell’allenatore Alessandro Maione al termine della sfida contro Partenope.

«Il percorso è stato sicuramente importante, ma come in tutti i percorsi ci sono stati alti e bassi. Fortunatamente i “bassi” sono arrivati qualche settimana fa. Ora stiamo costruendo il gioco per arrivare al meglio ai playoff. Questa partita, come la prossima, sono sicuramente delle tappe importanti, ma siamo concentrati sui playoff».

Da sottolineare l’ottima prestazione della palleggiatrice Benedetta Grieco, da poco riaggregata al gruppo. «Sono contenta di ritornare in campo dopo sette mesi di stop un po’ forzati. Sono molto molto felice soprattutto di essere tornata qui a Pianura con la mia squadra: è una soddisfazione. La squadra ha fatto una buona prestazione: sicuramente dobbiamo lavorare su alcune cose da migliorare. Abbiamo imposto il nostro gioco da subito, è stata la partita che abbiamo preparato. Stiamo lavorando per i playoff».

«Stiamo facendo un percorso, stiamo crescendo. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff nella migliore forma possibile». Conclude così Benedetta Grieco.