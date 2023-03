Assoluti Giovanili di Riccione: la Napoli Nuoto presente con 11 atleti Per il “Criteria 2023” cinque nuotatrici e sei nuotatori gareggeranno dal 31 marzo al 3 aprile.

La Napoli Nuoto pronta ai nastri di partenza per il “Criteria 2023”, gli assoluti primaverili giovanili in programma dal 31 marzo al 3 aprile prossimi a Riccione. La società flegrea sarà presente con ben 11 atleti e atlete che hanno raggiunto il pass alle ultime finali regionali che si sono svolte al Pala Trincone di Monterusciello.

Sono ben cinque le nuotatrici nella sezione femminile: Alessandra Scotto D’Apollonia (50 stile libero), Delia Santoro (50 stile libero e 50 rana), Viola Milone (100, 200 e 400 stile libero), Arianna Lanuto (50, 100 e 200 farfalla), Valentina Catuogno (100 e 200 rana, 100 farfalla).

Sei, invece, gli atleti nella sezione maschile: Vincenzo Lorenzo Scognamiglio (1500 stile libero), Simone Rippo (100, 200 e 400 stile libero, 200 misti), Ciro Pio Motti (50 e 100 farfalla), Salvatore Miglietta (100, 200 e 400 stile libero), Francesco Limone (50 rana), Leandro Civero (200 dorso).

“Sono un gruppo di ragazzi che hanno prima di tutto tanta voglia di divertirsi – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Molto affiatati e con un entusiasmo travolgente. Il merito di tutto è del nostro staff sapientemente diretto da Ottorino Altieri. Le ottime prove già nelle finali regionali rappresentano un buon viatico per il futuro. A Riccione i ragazzi si confronteranno con gli atleti più forti d’Italia, possiamo sicuramente fare bene. La società ripone grossa fiducia in loro”.