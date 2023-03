Gevi Napoli Basket, Howard prezioso: testa alla sfida con Brescia Anche JaCorey Williams protagonista per la vittoria scacciacrisi ottenuta a Trento

Jordan Howard ha chiuso da MVP la ventitreesima giornata di Serie A: decisivi i 28 punti con il 7 su 10 da oltre l'arco e il 31 di valutazione per la vittoria individuale, ma soprattutto di squadra, ottenuta dalla Gevi Napoli sul parquet di Trento contro la Dolomiti Energia, superata anche grazie alla performance di JaCorey Williams, protagonista con 18 punti e 3 rimbalzi, celebrati al pari della prova di Howard dalla LegaBasket Serie A.

Riecco il senso di appartenenza chiesto dal coach

Napoli è riemersa dopo essersi ritrovata spalle al muro per diverse settimane con coach Cesare Pancotto che spesso ha richiamato il gruppo al senso di appartenenza. C'era da porre l'obiettivo primario della conferma del club in massima serie. Lo staff tecnico e dirigenziale ha anche assunto provvedimenti all'interno dello spogliatoio. Simone Zanotti è fuori dal roster per motivi disciplinari dalle ore successive al ko rimediato dalla Gevi sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia.

Napoli e Scafati non più ultime in classifica

La squadra biancorossa ospiterà la Givova Scafati in un autentico scontro diretto salvezza, prezioso per i gialloblu dell'Agro, ma di fatto anche per Napoli, che proprio al PalaBigi ha perso compromettendo anche la differenza canestri, ribaltata dagli emiliani. La Givova riparte da una vittoria scacciacrisi, ma subito dopo il successo contro la Pallacanestro Trieste coach Stefano Sacripanti ha dato tempo alcune ore per vivere l'euforia. Poi subito testa alla UnaHotels per due punti in palio oltremodo decisivi nella corsa salvezza con il divario di Napoli e Scafati di soli due punti sulle ultime in classifica, Reggio Emilia e la Tezenis Verona.