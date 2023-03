Tennis, Challenger di Girona: Brancaccio eliminato con tanti rimpianti Il campano è stato battuto dal portoghese Elias dopo aver avuto due match point.

Il ritorno in campo di Raul Brancaccio è andato in scena al Challenger di Girona sulla terra battuta spagnola. E’ iniziata così la campagna europea sul rosso del ragazzo di Torre Annunziata che ha esordito contro l’iberico Marti Pujolras, numero 376 della classifica ATP. Giocatore che arrivava dalle qualificazioni e quindi già in palla. Brancaccio è andato in difficoltà nel primo set ceduto 6-4, poi ha cambiato ritmo, è diventato più incisivo, ha fatto meno gratuiti ed ha portato a casa il match vincendo secondo e terzo set per 6-3 6-2.

Nel secondo turno, invece, avversario più complicato come il portoghese Elias. L’azzurro, dopo aver vinto il primo set 6-4, ha ceduto il secondo per 6-2. Nel terzo parziale lunga battaglia con la ghiotta occasione del break fatto nell’undicesimo gioco. Nel game successivo Brancaccio è stato a due punti dal match prima di perdere il servizio.

Le occasioni perse sono aumentate nel tie-break. Avanti 5-1, il campano si è fatto riagguantare sul 5-5 prima di avere il match point non sfruttato sul 6-5. La seconda occasione di portare a casa l’incontro è arrivata sull’8-7 ma ancora una volta Elias si è salvato. Il portoghese, invece, è riuscito a sfruttare la prima occasione sul 9-8 portando a casa l’incontro per 10-8 al tie-break del terzo set. Una beffa per Brancaccio che ha perso un match con diverse occasioni non sfruttate.