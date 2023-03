Gevi Napoli Basket, Pancotto: "L'obiettivo salvezza deve garantire energia" Domani (ore 20.30) la sfida tra gli azzurri e la Germani Brescia al PalaBarbuto

Domani, alle 20.30, sarà palla a due tra la Gevi Napoli e la Germani Brescia al PalaBarbuto. Sarà anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. "Sappiamo bene che la Germani Brescia ha potenzialità da prime posizioni, oltre ad aver meritatamente vinto la Coppa Italia. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Ha profondità di roster, fisicità ed atletismo, talento individuale ed organizzazione di squadra. Dobbiamo aggredirli ovunque dall’inizio alla fine della gara per colmare il gap, sia in difesa che in attacco facendolo tutti insieme e nello stesso momento. Abbiamo da raggiungere la missione salvezza, che deve aumentare la nostra energia. I pescatori della mia terra non si preoccupano delle difficoltà, ma di riportare il pesce".

Omaggio agli abbonati: un biglietto aggiuntivo

"Prosegue la vendita dei biglietti con la Gevi Napoli Basket che ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per questa importante sfida di campionato, onde favorire ancora di più l’accesso dei propri sostenitori al PalaBarbuto. A tutti i possessori dell’abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell’agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l’inserimento del codice barcode del proprio abbonamento".