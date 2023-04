Gevi Napoli Basket ko contro Brescia: la Germani vince 69-72 Agli azzurri non bastano i 23 punti di Wimbush

La Gevi Napoli non centra la continuità, va ko tra le mura amiche contro la Germania Brescia con il finale 69-72. "Noi accettiamo di perdere le partite, ma non possiamo perderle per colpa di altre persone, che non meritano neanche di essere citate. - ha affermato il presidente della Gevi, Federico Grassi, nel post-gara - Ci vuole rispetto per chi investe in questo sport. Abbiamo perso la partita dopo un timeout dei nostri avversari di oltre un minuto ed è stato sanzionato un tecnico su cui rimango senza parole. Credo che oggi abbiamo toccato il fondo, è la prima volta che parliamo degli arbitri. Così non va bene. Se retrocederemo, dovrà essere per demerito nostro e non per colpa di fattori esterni”.

“Ringrazio il pubblico di Napoli, meritava un altro tipo di risultato. - ha aggiunto il coach degli azzurri, Cesare Pancotto - Abbiamo giocato una partita vera, non abbiamo mai smesso di crederci, la squadra ci tiene e vuole giocarsela fino alla fine. Abbiamo fatto una difesa di altissimo livello, ma abbiamo subito troppo la loro fisicità soprattutto sui giocatori perimetrali, pagando la poca precisione in attacco, in particolar modo nel terzo quarto”.

Il tabellino

Gevi Napoli - Germani Brescia 69-72

Parziali progressivi: 16-19, 32-36, 42-55

Napoli: Zerini, Howard 6, Young 14, Michineau 6, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti, Williams 14, Stewart 3, Wimbush 23, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.

Brescia: Gabriel 2, Massinburg 2, Nikolic, Della Valle 23, Caupain 4, Petrucelli 8, Odiase, Burns 4, Laquintana ne, Cournooh 2, Moss 8, Akele 3. All. Magro

