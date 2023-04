Giugliano ko con il Catanzaro: calabresi dominanti sui tigrotti (0-4) Giallorossi già in Serie B e a quota 90 punti a 3 giornate dal termine della stagione regolare

Il Catanzaro, già promosso in Serie B, firma l'ulteriore vittoria al "Partenio-Lombardi": Giugliano ko contro i giallorossi con il risultato di 4-0. Gol di Gatti e Curcio e la doppietta di Iemmello nella ripresa: il Catanzaro batte i tigrotti ad Avellino.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Giugliano-Catanzaro 0-4

Marcatori: 6' Gatti, 16' Curcio, 74', 91' Iemmello

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol (27’ Rizzo), Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella, Ceparano (46’ Di Dio), Felippe, Gladestony, Oyewale (63’ Poziello R.); Salvemini (78’ Felici), Piovaccari (63’ Sorrentino). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Siamatas, Berman, Zullo, La Monica, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Brighenti, Fazio, Gatti; Brignola, Sounas (72’ Biasci), Ghion (59’ Cinelli), Pontisso (85’ Welbeck), Vandeputte (46’ Tentardini); Curcio (59’ Cianci), Iemmello. All. Vivarini. A disp. Sala, Grimaldi, Martinelli, Scognamillo, Rolando, Verna, Katseris, Situm, Bombagi

Arbitro: Rinaldi

Ammoniti: N. Rizzo (G), Rondinella (G), Fazio (C), Brighenti (C), Gladestony (G), Scognamiglio (G)