Il Volley Napoli si prepara ai playoff: quando iniziano e come funzionano Le partenopee hanno chiuso al secondo posto dietro all'Intec Service SG Volley.

Il Volley Napoli ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Intec Service SG Volley prima a quota 53 punti in classifica. Un percorso di ben diciotto partite che ha portato la squadra partenopea ad accedere alla fase di playoff e a sognare di conquistare la Serie B2.

L’ultima sfida per le atlete azzurre è stata proprio contro la formazione di SG Volley ed è terminata sul punteggio di 3-0 per la squadra di San Giorgio del Sannio.

«Sabato per noi è stato un test match in vista delle gare dei play off che ha dato gli spunti per capire ancora meglio su cosa lavorare nei 15 giorni che ci porteranno alla prima fase. Abbiamo affrontato un avversario in una condizione strepitosa che aveva anche la giusta motivazione (fino ad ora non ha mai perso). L’esperienza, unita a questa motivazione e alla grande qualità della rosa, hanno fatto la differenza. Complimenti a loro». Queste le parole a fine partita di mister Alessandro Maione.

Quindici giorni per lavorare duramente e preparare le ragazze alla prima fase dei playoff, che si svolgerà su due gare contro la terza in classifica del Girone B mercoledì 19 aprile in trasferta e sabato 22 aprile in casa. La sfidante delle azzurre sarà il Com Cavi Volley Meta, che ha totalizzato nel suo gruppo 37 punti in diciotto partite con cinque sconfitte. Le prime fasi dei playoff si giocheranno su due gare secche con eventuale golden set a 15 punti in caso di parità di risultato.

Qualora le azzurre di mister Maione dovessero passare alla fase successiva, ci saranno altre due partite mercoledì 26 aprile e sabato 29 aprile contro la vincente tra la seconda e la terza rispettivamente del girone A e B. L’ultimo step per poter poi accedere alla Serie B2 sarebbe la partita contro la perdente tra la sfida delle prime due dei gironi: quella fase si gioca al meglio di due partite su tre.