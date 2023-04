Tennis, Challenger di Murcia: subito fuori Brancaccio e Giustino I due tennisti campani sono stati eliminati al primo turno sulla terra rossa spagnola.

Esordio amaro per i tennisti campani al Challenger di Murcia, Sulla terra rossa spagnola ko sia Raul Brancaccio che Lorenzo Giustino. Il ragazzo di Torre del greco è stato battuto, un po’ a sorpresa, dallo spagnolo Moro Canas che si è imposto in 1 ora e 36 minuti di gioco per 6-3 6-4.

A penalizzare l’azzurro è stata una percentuale di prime palle troppo bassa (48%). Ha concesso tre palle break nel quarto gioco del primo set e lo spagnolo è volato via nel punteggio. Nel secondo il break dell’iberico è arrivato nel nono game e ha deciso il parziale portato a casa da Canas per 6-4.

Ko anche Lorenzo Giustino che è stato superato in due set, col punteggio di 6-2 6-2, contro Llamas Ruiz numero 274 della classifica ATP. Il campano, testa di serie numero 8 del seeding spagnolo, non è riuscito mai ad entrare in lotta cedendo in poco più di 80 minuti.