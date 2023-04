Gevi Napoli Basket: colpaccio a Bologna, battuta la Virtus Segafredo (81-69) Coach Pancotto: "Non abbiamo ancora fatto niente, ma abbiamo dimostrato di voler rimanere in A"

La Gevi Napoli vince a Bologna, batte la Virtus Segafredo con il risultato di 81-69 nella venticinquesima giornata di Serie A: Howard e Williams, in compagnia di Stewart, guidano gli azzurri a un successo utilissimo in chiave salvezza contro una delle due corazzate della LBA e prima in classifica.

Coach Pancotto: "I tifosi meritavano questa soddisfazione"

"La squadra ha fatto una partita eccellente guidando la gara per 40 minuti. Devo ringraziare i giocatori per quello che hanno fatto. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Voglio ringraziare anche il mio staff tecnico per quello che fanno ogni giorno, dando un grandissimo apporto. Grazie anche ai nostri tifosi che ci sostengono sempre, in tutta Italia, meritavano questa soddisfazione. Non abbiamo ancora fatto niente, ma abbiamo dimostrato di voler rimanere in serie A". "Una vittoria incredibile su un campo difficile contro la prima in classifica. - ha aggiunto l'ala azzurra, Nicolò Dellosto - Siamo vivi, lotteremo fino alla fine per conquistare la salvezza, l’abbiamo dimostrato, dobbiamo continuare così. È stata una stagione di alti e bassi, bisogna continuare a lavorare ed essere coesi. Oggi è stata una gran serata, ci meritiamo tutti una vittoria cosi”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventincinquesima Giornata

Virtus Segafredo Bologna – Gevi Napoli 81-89

Parziali progressivi: 14-21; 34-41; 49-69

V. Bologna: Mannion 7, Belinelli 23, Jaiteh 8, Lundberg 1, Faldini ne, Shengelia 8, Hackett 6, Menalo ne, Mickey 9, Camara ne, Weems 11, Ojeleye 8. All. Scariolo

Napoli: Zerini 8, Howard 24, Young 2, Michineau 9, Dellosto 5, Bamba ne, Uglietti 6, Williams 20, Stewart 15, Wimbush ne, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.