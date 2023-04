Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo batte la Cina Il tecnico napoletano ha portato a casa il primo successo, domani c'è la Spagna.

Il Mondiale si avvicina. A luglio, a Fukuoka in terra giapponese, il Setterosa andrà a caccia di medaglie. Tornare sul podio iridato per presentarsi con tante certezze alle Olimpiadi di Parigi. La strada da fare è lunga ma iniziata oggi a Rotterdam con la nuova formula della World Cup. La squadra guidata dal napoletano Carlo Silipo ha sfidato e battuto la Cina. Le azzurre si sono imposte per 14-13 in un match dove la grande protagonista è stata Avegno con sei reti, quattro quelle messe a segno da Marletta.

Silipo sta sperimentando tanto, del resto con soli due giorni di allenamento era difficile aspettarsi di più. “Sapevamo delle difficoltà di questo torneo” ha spiegato il tecnico campano. “Arrivavamo solo da due allenamenti prima di questa partita mentre la Cina è già da un mese e mezzo che è in collegiale permanente. Contro la Spagna ci giocheremo le nostre carte ma il crescendo di condizione si vedrà nella seconda parte di questo torneo ad Atene. Dobbiamo migliorare in fase difensiva soprattutto nella comunicazioni tra i reparti. Abbiamo concesso troppi tiri facili e troppo spesso la palla al centro ci ha fatto male. La Cina oggi ci ha messo in difficoltà sul piano natatorio, mentre la Spagna ha dei meccanismi ben oliati, per me è la squadra che è migliorata di più dai mondiali di Budapest in poi. Ora ricaricheremo le batterie perchè questi sono dei match sempre stimolanti che fa piacere affrontare perchè allenano al top internazionale”.

WORLD CUP - Rotterdam 11-13 aprile

Girone B: Italia, Stati Uniti, Spagna, Cina.

martedì 11 aprile

Spagna-Sati Uniti 17-15 dtr (12-12)

Italia-Cina 14-13

mercoledì 12 aprile

ore 14.00 Spagna-Italia

ore 16.00 Stati Uniti-Cina

giovedì 13 aprile

ore 16.00 Spagna-Cina

ore 20.30 Stati Uniti-Italia