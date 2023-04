Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo batte anche la Spagna Le azzurre si sono già qualificate per le finali di Long Beach dal 23 al 25 giugno.

Due su due. Il Setterosa dopo aver battuto la Cina regala il bis con la Spagna. Nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam, le azzurre hanno sfidato le iberiche, squadra campione d’Europa in carica e capace di vincere la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Le ragazze di coach Silipo sono state superlative. Serviva una vittoria per centrare la matematica qualificazione alle finali di Long Beach (23-25 giugno) ed è arrivata grazie al 13-9 finale.

“Una delle migliori prestazioni da un anno e mezzo che lavoriamo insieme” ha spiegato coach Silipo. “Molto concentrate dietro mentre potevamo far meglio con l'uomo in più dove la percentuale è stata bassa. L'importante però era segnare nei momenti decisivi della partita. Nel terzo tempo quando loro sono risalite, siamo state brave a non disunirci e riprendere il filo del gioco. Questo è sinonimo di maturità e personalità. Sappiamo che la fase principale per vincere le partite è la difesa: questa si allena con concentrazione e lavoro di squadra. Faccio i complimenti a loro. Adesso andremo in America dove saremo in un periodo particolare della stagione, ovvero a pochi giorni dal Mondiale di Fukuoka. Quello sarà ovviamente l’evento principale da affrontare perchè darà i primi pass olimpici. Siamo una squadra giovane che deve fare molte partite a questo livello, quindi è preferibile giocare questi match piuttosto che fare solo una settimana di lavoro fisico”. Giovedì alle 20.30 il Setterosa chiuderà il suo girone contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America.

Tabellino Spagna-Italia 9-13

Spagna: Ester Ramos , Nogue Frigola , Prats Rodriguez 1, Ortiz Munoz 1, Perez Vivas , Crespi Barriga , E. Ruiz Barril 2, Pena Carrasco , Forca Ariza 1, Camus Amoros 1, A. Ruiz Barril 3 (1 rig.), Leiton Arrones , Terre Marti . All. Miguel Oca

Italia: Condorelli , Tabani 1, Galardi 1, Avegno 2 (1 rig.), Cocchiere , Bettini 1, Picozzi 1, De March , Palmieri 1, Marletta 4, Gant 1, Viacava 1, Banchelli. All. Carlo Silipo

Arbitri: CHATZIGOULAS (Gre), SCHWARTZ (Isr)

Note: parziali 3-2, 2-4, 3-3, 1-4. Spettatori 100 circa. In porta Terre Marti e Banchelli. Dal terzo tempo in porta Spagna Ester Ramos. Banchelli para un rigore a Bea Ortiz a 2.45 nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Spagna 2/6 + 2 rigori (1 fallito), Italia 4/14 +1 rigore. Ammonito Oca (all. S) a 7.30 del secondo tempo. Crespi Barriga (S) fuori per tre falli a 1.40 nel terzo tempo. Nogue Frigola (S) fuori per tre falli a 1.33 nel quarto tempo.