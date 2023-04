Atletica, Sibilio è pronto e c'è già la data del ritorno in pista Il napoletano esordirà a Savona il prossimo 24 maggio nei 400 ostacoli.

Alessandro Sibilio è pronto. Ha dimenticato l’infortunio che lo scorso mese di giugno ai tricolori di Rieti gli ha rovinato una stagione finita ancor prima di cimentarsi sui suoi 400 ostacoli. Il napoletano si è preparato bene nei mesi scorsi, ha saltato come accade solitamente la stagione invernale per arrivare al meglio alle gare all’aperto che sono il suo grande obiettivo. Adesso c’è anche una data in cui potremo rivederlo in pista nella sua specialità. Il rientro è stato fissato per mercoledì 24 maggio a Savona dove capiremo se il campano riuscirà a ripartire da quanto fatto vedere lo scorso anno anche se si era cimentato solo nel giro di pista senza ostacoli.

L’infortunio ha insegnato a Sibilio ad essere paziente e ad aspettare il suo momento. Dote fondamentale per un professionista che ha obiettivi importanti. Il 2023 prevede un grande appuntamento come i Mondiali di Budapest dove vuole essere presente sia nei 400 ostacoli che con la staffetta 4x400. Un doppio obiettivo? Entrare nelle due finali come fatto alle Olimpiadi di Tokyo. Il livello internazionale è altissimo, ci sono mostri sacri della specialità, ma Sibilio ha già dimostrato di poter competere. Col suo tecnico Gianpaolo Ciappa ha lavorato per questo. Lo vedremo in pista anche con l’obiettivo di avvicinare il record tricolore di Fabrizio Mori (47.54) che dura da un ventennio. Obiettivo non facile ma alla portata del partenopeo che a quasi 24 anni, li compirà il 27 aprile, può dire che il meglio deve ancora venire.