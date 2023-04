Nuoto, Campionati Assoluti Italiani: Scotto Di Carlo col sogno Mondiale La nuotatrice della Napoli Nuoto sarà presente in cinque gare.

La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi con Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice flegrea gareggerà nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 delfino e nei 50 dorso. “Il nostro obiettivo sono le qualificazioni dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone a luglio prossimo – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente del club azzurro -. Con gli occhi puntati anche verso le Olimpiadi in programma a Parigi l’anno prossimo”. Dopo le buone cose fatte ai campionati giovanili nazionali con ben 11 atleti qualificati alle finali ora è tutto concentrato sull’atleta che negli ultimi anni ha conquistato i maggiori successi per la Napoli Nuoto come il podio ai Giochi del Mediterraneo. “L’emozione è come fosse quella della prima volta che ha visto gli atleti della piscina di Monterusciello sbaragliare la concorrenza in ambito internazionale – ha affermato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell’area nuoto del club di via Cosimo Miccoli -. Frutto di sacrifici di una società come la Napoli Nuoto che rappresenta la forza di una realtà che non ha timore di confrontarsi con i colossi del panorama nazionale italiano. Sono emozioni che non potranno mai cancellarsi, Viola deve pensare prima di tutto a divertirsi e a non avere l’assillo del risultato ad ogni costo solo così potremo brindare ad un nuovo successo”. La Scotto di Carlo sarà in gara da oggi fino a lunedì 17 aprile.