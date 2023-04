Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo battuto dagli Stati Uniti Azzurre sconfitte 14-13 e seconde nel girone, da lunedì si gioca ad Atene.

La qualificazione alle finali di World Cup, in programma a Long Beach dal 23 al 25 giugno, era già stata conquistata, ma il Setterosa ha lottato comunque alla grande per conquistare il primato del girone. La squadra di Silipo, però, non è riuscita a fermare gli Stati Uniti che si sono imposti per 14-13. Grande orgoglio da parte delle azzurre che nel finale hanno provato la rimonta ma la sirena finale ha premiato la più esperta compagine a stelle e strisce che ha vinto il girone eliminatorio davanti al Setterosa.

“Il bilancio della prima fase è abbastanza positivo” ha spiegato coach Silipo. “Peccato per questa sfida perchè abbiamo pagato un avvio sottotono. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita. Sull'inizio così blando bisogna lavorare per non lasciare nulla al caso. Le assenze importanti che c'erano sono state sostituite positivamente. Questo ci dà fiducia perchè possiamo lavorare su un gruppo allargato. Era il primo torneo con le nuove regole e ci prendiamo dei dati importanti da questa tre giorni. Li analizzeremo e vediamo come poter migliorare”.

Il Setterosa rientrerà oggi in Italia per raggiungere il Centro Federale di Ostia. Sabato, a Civitavecchia alle 20.30, è previsto un test match contro il Canada, mentre lunedì è prevista la partenza per Atene. In Grecia si giocherà un girone con Stati Uniti, Ungheria e Olanda passate dal gruppo A.

USA-Italia 14-13

USA: Johnson , Musselman 5, Prentice , Fattal 2, Bonaguidi , Steffens 5, Ausmus 1, Stryker , Mammolito , Gazzaniga , Cohen , Raney 1, Longan . All. Krikorian

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi 2, Avegno 2, Citino , Bettini 2, Picozzi 4, Di Claudio , Cocchiere 2, Marletta 1, Gant , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Schwartz (Isr), Schopp (Ger)

Note: parziali 5-1, 3-6, 4-3, 2-3. Uscite per limite di falli: Avegno dopo 22" del quarto tempo, Gant dopo 55" del quarto tempo, Marletta dopo 3'29" del quarto tempo e Picozzi dopo 7'34" del quarto tempo. Superiorità numeriche: Usa 9/17 + 2 rigori e Italia 3/11 + un rigore. Longan (U) para un rigore a Marletta dopo 26" del primo tempo. In porta Longan e Condorelli. Espulso il tecnico Silipo nel finale del quarto tempo.

WORLD CUP - Rotterdam 11-13 aprile

Girone B: Italia, Stati Uniti, Spagna, Cina.

martedì 11 aprile

Spagna-Stati Uniti 17-15 dtr (12-12)

Italia-Cina 14-13

mercoledì 12 aprile

Spagna-Italia 9-13

Stati Uniti-Cina 12-5

giovedì 13 aprile

Spagna-Cina 15-7

Stati Uniti-Italia 14-13

Classifica: Stati Uniti 7, Italia 6, Spagna 5, Cina 0.