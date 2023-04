Volley Napoli, la prima avversaria dei playoff è il Volley Meta Mercoledì 19 alle 21:00 è in programma gara uno.

È ormai imminente l’inizio dei playoff per salire in Serie B2. Il Volley Napoli scenderà in campo per la sfida inaugurale di questa nuova e fondamentale fase mercoledì 19 aprile alle ore 21:00. Dopo aver concluso la regular season alle spalle dell’Intec Service SG Volley, le azzurre allenate da mister Alessandro Maione sono a lavoro a due settimane per arrivare al meglio a questa gara.

Nella prima fase dei playoff, il Consorzio Volley Napoli affronterà la terza classificata del Girone B. Si tratta del Volley Meta, formazione con sede a Sorrento in provincia di Napoli, che ha chiuso la stagione a 37 punti, con tredici vittorie e cinque sconfitte. Il club azzurro, di contro, con lo stesso numero di successi e sconfitte, vanta ben 41 punti, considerando i maggiori 3-0 e 3-1 realizzati.

La partita di andata si terrà alla Palestra Liceo Salvemini in via S. Antonio 3 a Sorrento alle ore 21:00, mentre il ritorno è previsto alla Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura il 22 aprile alle 19:00. In caso di passaggio del turno, le azzurre passerebbero alla fase due, in cui scenderebbero in campo con la vincente tra Marcianise e Volley World.

Tutto ancora da scrivere, ma la tensione per queste partite decisive inizia a farsi sentire: tra pochi giorni inizierà il percorso decisivo verso la Serie B2