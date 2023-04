Nuoto, Campionati Italiani: Scotto Di Carlo argento nei 100 farfalla La napoletana è stata battuta solo dalla Bianchi, brutta gara delle gemelle Cesarano nei 200 sl.

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili UnipolSai di Riccione sono arrivate altre tre qualificazioni ai Mondiali di Fukuoka. I protagonisti sono stati Thomas Ceccon, Federico Poggi e Nicolò Martinenghi. Buone notizie anche per la spedizione campana grazie a Viola Scotto Di Carlo, argento nei 100 farfalla col nuovo primato personale di 58"84. A mettere la mano davanti alla nuotatrice della Napoli Nuoto è stata Ilaria Bianchi (58"45).

Negativa invece la prestazione delle gemelle Cesarano. Tonia non è riuscita ad andare oltre un settimo posto nei 200 stile libero vinti da Simona Quadarella, mentre Noemi è stata eliminata nelle batterie del mattino.

Le finali della seconda giornata - 14 aprile



50 dorso junior F

1. Benedetta Boscaro (Team Veneto) 29"55

2. Martina Zanet (Team Veneto) 29"61

3. Chiara Lamann (Aurelia Nuoto) 29"68



50 dorso F

1. Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 28"04

2. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialler/Azzurra 91) 28"19

3. Federica Toma (Carabinieri/IN Sport Rane Rosse) 28"33



50 farfalla junior M

1. Daniele Momoni (Aurelia Nuoto) 24"51

2. Andrea Candela (Canottieri Tevere Remo) 24"59

3. Alfonso Della Morte (Time Limit) 24"64



50 farfalla M

1. Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) 23"52

2. Christian Ferraro (Mongtebelluna Nuoto) 23"68

3. Giovanni Izzo (Imolanuoto) 23"83



100 farfalla junior F

1. Alice Dimaggio (Olimpica Salentina) 1'00"72

2. Camilla Pica (Aurelia Nuoto) 1'01"58

2. Caterina Santambrogio (Nuoto Club Seregno) 1'01"65



100 farfalla F

1. Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre(Azzurra 91) 58"45

2. Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) 58"84 pp (precedente 59"51 4/08/21 Roma)

3. Giulia D'Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene) 58"94



100 dorso junior M

1. Davide Lazzari (Sport Club 12 Ispra) 56"88

2. Jacopo Barbotti (Amaga Sport Legnano) 57"11

3. Daniele Rosa (Aquatic Center) 57"24



100 dorso M

1. Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 53"36 qualificato per Fukuoka 2023

2. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team Brescia) 54"52

3. Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici Nuoto VVFF Modena) 54"75



200 rana junior F

1. Clarissa Savoldi (GAM Team Brescia) 2'33"89

2. Giorgia Crepaldi (Libertas Nuoto Novara) 2'33"98

3. Elisa Branca (AMGA Sport Legnano) 2'35"42



200 rana F

1. Martina Carraro (Fiamme Azzurre) 2'24"22

2. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 2'25"65

3. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 2'25"73 pp (precedente 2'24"86 17/03/23 Firenze)



100 rana junior M

1. Christian Mantegazza (Team Trezzo Sport) 1'02"69

2. Tommaso Grandini (Nuotatori Milanesi) 1'02"99

3. Alessandro Giamberini (Tedam Insubrika) 1'03"19



100 rana M

1. Federico Poggi (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 58"73 pp (precedente 58"98) qualificato per Fukuoka 2023

2. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 59"06 qualificato per Fukuoka 2023

3. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 1'00"10



200 stile libero junior F

1. Chiara Sama (Rinascita Team Romagna) 2'03"07

2. Aurora Zanin (Nottoli Nuoto 74) 2'03"15

3. Emma Giannelli (RN Florentia) 2'03"76



200 stile libero F

1. Simona Quadarella (CC Aniene) 1'59"41

2. Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) 2'00"00

3. Giulia Vetrano (RN Torino) 2'00"24



4x200 stile libero M serie

1. Circolo Canottieri Aniene 7'15"10

Marco De Tullio 1'47"61, Filippo Bertoni 1'48"20, Mattia Mosconi 1'49"67, Pietro Paolo Sarpe 1'49"62

2. Centro Sportivo Esercito 7'17"11

3. Gruppo Sportivo Fiamme Oro 7'17"89

I qualificati ai Mondiali di Fukuoka 2023



Simona Quadarella (CC Aniene) 800 stile libero 8'21"14

Marco De Tullio (CC Aniene) 400 stile libero 3'44"69

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 100 rana 1'06"18

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla 1'54"98

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 400 misti 4'35"98

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 stile libero 21"89

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 100 dorso 53"36

Federico Poggi (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 100 rana 58"73

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 100 rana 59"06

Foto: Federnuoto.it