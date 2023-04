Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano sogna il colpaccio sul campo del Meledugno Il capitano Passante: "Tutte concentrate verso l'obiettivo finale".

Sfide d'alta quota nel weekend più triste per la pallavolo femminile italiana. Dopo il minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Julia Ituma si disputeranno le gare della 23a giornata del campionato di serie B1 femminile.

“Abbiamo parlato anche fra di noi di questa tragedia” racconta il capitano della Luvo Barattoli Arzano Francesca Passante. “In questi casi c’è davvero poco da aggiungere. Una ragazza come noi, di soli 18 anni, si fa fatica a comprendere. Non mi ricordo di averla mai incontrata ma c’è in squadra con noi Sofia Carpio che ha giocato con lei nel Volleyro”.

Il campionato va avanti. Alla capolista Luvo Barattoli Arzano tocca chiudere il fine settimana giocando domenica pomeriggio (16 aprile 2023) alle ore 17 il big match sul campo del Melendugno.

Le ragazze di coach Antonio Piscopo sono chiamate ad un'altra super sfida dopo le fatiche della scorsa settimana in Coppa Italia. Le pugliesi hanno sei punti ed una partita in meno delle arzanesi che nella gara di andata riuscirono a conquistare solo un punto. Questa volta sarà tutt'altro match.

“Dobbiamo andare a fare una bella battaglia, il Melendugno è una delle squadre più forti del nostro campionato, ha vinto anche in casa nostra. L’abbiamo preparata bene perché dobbiamo andare la per andare a vincere domenica” prosegue Passante che aggiunge: “Abbiamo trovato il nostro equilibrio. Anche la Coppa Italia è stata una bella esperienza che ci ha arricchite. A volte paghiamo lo scotto di essere una squadra molto giovane, ma tutto serve a fare esperienza. Guardare le giocatrici più forti di noi, giocare in grandi palazzetti. Siamo tutte molto concentrate sull’obiettivo finale: quello di vincere”.

La gara sarà disputata il giorno dopo dell’altra gara di cartello fra Volleyro Casal dei Pazzi e Santa Teresa di Riva, altri due sestetti protagonisti dell’alta classifica di questa stagione.

La squadra salentina ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori per avere l’impianto pieno in questa sfida decisiva. La gara fra Narconon Melendugno e Luvo Barattoli Arzano si gioca al Pala San Giuseppe da Copertino, arbitri Lorenzo De Luca e Fabio Paris. Biglietto d’ingresso 5 euro.

Procedono anche i campionati giovanili tutti alla fase regionale. Nell'Under 18, dopo la doppia vittoria sul Volley World, le campionesse provinciali napoletane affrontano l'Interserinese Volley per cercare l'accesso alla finale. Dall'altro lato del tabellone ci sono Pontecagnano e Molinari. La finale è fissata per il 25 aprile in un impianto di Sparanise. L’Under 14 invece si giocherà a Napoli il 30 aprile mentre il 14 maggio tutti a Telese per l’Under 16.