Tennis, ATP 500 di Barcellona: Giustino al secondo turno di qualificazione Il napoletano ha battuto dopo quasi tre ore di lotta il finlandese Virtanen in tre set.

Grande esordio per Lorenzo Giustino nel tabellone di qualificazione all’ATP 500 di Barcellona. Il tennista napoletano ha affrontato e battuto in tre set il finlandese Virtanen, numero 114 della classifica ATP. Nonostante le tante posizioni di differenza nella graduatoria, l’azzurro è solo numero 224, è riuscito ad avere la meglio proponendo in campo le sue doti di lottatore e la sua maggiore abitudine alla terra rossa.

Dopo aver perso il primo set 7-6, con un tiebreak i cui ha fatto solo un punto, Lorenzo Giustino si è imposto in rimonta con un doppio 6-4 che gli consentirà di tornare in campo domani, nel secondo e decisivo turno di qualificazione, contro il non irresistibile atleta francese Blancaneaux, numero 170 della classifica ATP.