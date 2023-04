Tennis, Internazionali d'Italia a Roma: wild card per Nuria Brancaccio La ragazza di Torre del greco giocherà nel tabellone principale del torneo del Foro Italico.

Nuria Brancaccio sarà nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Un sogno che si avvera per la ragazza di Torre del Greco, che dopo gli ottimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione, in particolare sulla terra rossa, ha ricevuto una meritata wild card dalla federazione.

La motivazione è chiara: “In questo 2023 le wild card in quota alla FITP hanno voluto premiare le giovani leve del tennis azzurro e onorare la carriera e la dedizione di due tennisti che hanno fatto la storia del tennis italiano degli ultimi 15 anni, sia sul Tour sia con la maglia della nazionale”. Nuria Brancaccio fa parte di questo gruppo e giocherà nel tabellone principale sui campi del Foro Italico potendo contare sul tifo della sua gente che sicuramente raggiungerà Roma per vedere all’opera questa giova atleta che ha la grande occasione di affrontare le big del tennis mondiale.

Oltre a quella data a Nuria Brancaccio, la federazione ha annunciato le altre wild card per il torneo romano che andrà in scena dal 2 al 21 maggio, sono state assegnate a “Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri; le wild card per le qualificazioni maschili vanno a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli.

Le wild card per accedere direttamente al main draw femminile sono state attribuite a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Le wild card per le qualificazioni donne vanno a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi”.