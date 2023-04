Luvo Barattoli, la capolista fa visita al fanalino di coda Hub Ambiente Catania Come sempre l'obiettivo delle arzanesi è solo uno: conquistare la vittoria.

Luvo Barattoli Arzano in viaggio verso Catania in vista della gara di domani pomeriggio in casa dell'Hub Ambiente. Il calendario riserva alle ragazze di coach Antonio Piscopo un lungo viaggio fin oltre il tacco dello Stivale per chiudere la prima fase di questo avvincente campionato.

Come sempre l'obiettivo delle arzanesi è solo uno: conquistare la vittoria. Un’affermazione che consentirebbe di suggellare nel migliore dei modi la corsa verso i playoff. Tutte le ragazze lo meritano per l’impegno e l’applicazione dimostrata in questa stagione. A cominciare da quelle che si mettono in evidenza a suon di schiacciate. Lo meritano Marianna De Siano e Giovanna Aquino, mani pesanti che non si tirano mai indietro quando c’è da tirare forte. Un’affermazione in Sicilia per consentire a Nicole Putignano di concludere, al pari delle compagne, in prima posizione la stagione regolare in attesa poi di conoscere quello che accadrà l’ultimo turno quando il bizzarro calendario di quest’annata ha riservato loro il turno di riposo. Lo merita anche Nives Palmese fermata da noie fisiche proprio sul più bello.

Hanno sudato la maglia crescendo nei consensi e strappando applausi le due centrali Francesca Passante e Jazmin Suero. Insormontabili a muro e ciniche nei duelli aerei sottorete. Pronte a dare il massimo anche in casa dell’Hub Ambiente Catania. Una prima fase da ricordare anche per il miglior libero della serie B1 Valeria Piscopo che ha conquistato il titolo individuale in occasione della Final Four di Coppa Italia. Altra perla di una collana che vede apprezzata protagonista l’alzatrice Elisa Allasia alla sua prima stagione arzanese.

Spazio e soddisfazioni anche per le nuove leve, quelle che ambiscono a seguire le orme di quante hanno già stabilmente conquistato il ruolo di titolare. Tutti prodotti fatti in casa, cresciuti a suon di titoli giovanili come Marianna Silvestro, Francesca Dello Iacono. Mani pesanti soprattutto al servizio per Rosaria Bianco, Ilaria Rinaldi e Sofia Carpio. Ed ancora Francesca Dello Iacono e tutte le altre che hanno fatto capolino in prima squadra avendo anche la soddisfazione dell’esordio.

Della gara c’è poco da aggiungere, con una sola vittoria e 20 sconfitte, l’Hub Ambiente Teams Volley Catania è da tempo retrocesso in serie B2. La squadra occupa l’ultimo posto della classifica con cinque punti all’attivo.