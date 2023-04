Scherma, CDM sciabola: Curatoli lontano dal podio nella tappa di Seul In Corea del sud vittoria del padrone di casa Oh, per il campano undicesima piazza.

Nel Grand Prix FIE a Seul, in Corea del Sud, Luca Curatoli non è riuscito a raggiungere il risultato sperato. Il napoletano si è fermato negli ottavi di finale, mentre il compagno di squadra Matteo Neri è riuscito a strappare una medaglia di bronzo che è anche la sua prima a livello internazionale. In palio c’erano anche i primi punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Curatoli aveva iniziato il suo percorso liberandosi abbastanza agevolmente del giapponese Shirai per 15-6. Una vittoria che ha dato morale all’azzurro che nel secondo turno ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio del coreano Sung, battuto solo all’ultima stoccata (15-14). Lo sforzo fatto e la tensione di un assalto così combattuto non hanno aiutato il campano che negli ottavi è stato eliminato dall’americano Heathcock con punteggio di 15-8.

La gara è stata vinta dal fenomeno coreano Oh che in finale ha avuto la meglio sul georgiano Bazadze (15-14, mentre gli azzurri oltre al terzo posto di Neri hanno raccolto il decimo dei big Samele e Curatoli che speravano di riuscire a fare meglio.

GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE – Seoul (Corea), 29 aprile 2023

Finale

Oh (Kor) b. Bazadze (Geo) 15-14

Semifinali

Bazadze (Geo) b. Neri (ITA) 15-14

Oh (Kor) b. Szilagyi (Hun) 15-6

Quarti di finale

Neri (ITA) b. Patrice (Fra) 15-12

Bazadze (Geo) b. Kim (Kor) 15-14

Szilagyi (Hun) b. Heathcock (Usa) 15-7

Oh (Kor) b. Bibi (Fra) 15-6

Tabellone da 16

Szilagyi (Hun) b. Nuccio (ITA) 15-14

Heathcock (Usa) b. Curatoli (ITA) 15-8

Oh (Kor) b. Samele (ITA) 15-9

Neri (ITA) b. Mackiewicz (Usa) 15-3

Tabellone principale da 32

Szilagyi (Hun) b. Repetti (ITA) 15-7

Nuccio (ITA) b. Elsissy (Egy) 15-13

Curatoli (ITA) b. Sung (Kor) 15-14

Samele (ITA) b. Liang (Chn) 15-11

Oh (Kor) b. Torre (ITA) 15-11

Neri (ITA) b. Hoshino (Jpn) 15-13

Tabellone principale da 64

Repetti (ITA) b. Patrice (Fra) 15-10

Nuccio (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-4

Curatoli (ITA) b. Shirai (Jpn) 15-6

Samele (ITA) b. Seefeld (Ger) 15-6

Torre (ITA) b. Iliasz (Hun) 15-10

Neri (ITA) b. Kindler (Ger) 15-3

Kokubo (Jpn) b. Berrè (ITA) 15-7

Classifica (161): 1. Sanguk Oh (Kor), 2. Sandro Bazadze (Geo), 3. Matteo Neri (ITA), 3. Aron Szilagyi (Hun).

Gli altri italiani: 10. Luigi Samele, 11. Luca Curatoli, 15. Riccardo Nuccio, 21. Pietro Torre, 26. Giovanni Repetti, 46. Enrico Berrè.

Foto: pagina Facebook Federscherma