Judo, Mondiali: Campania ben rappresentata nella competizione di Doha Dalla Scutto a Parlati, si va a caccia di medaglie pesanti nella competizione iridata.

I Mondiali di Judo si annunciano esaltanti e palpitanti. Tanti i big in gara. A quattordici mesi dalle Olimpiadi di Parigi si tratta di un banco di prova fondamentale per pesare e capire la consistenza di ambizioni e sogni. Della squadra azzurra che è volata a Doha in Qatar, dove la competizione andrà in scena dal 7 al 14 maggio, fanno parte anche diversi atleti campani. Occhi puntati sullo scricciolo napoletano Assunta Scutto, che lo scorso anno vinse un bronzo insperato, mentre ora si presenta tra le più temute atlete della categoria dei 48 kg. Oltre a lei ci saranno Giovanni e Antonio Esposito rispettivamente nella categoria dei 73 e degli 81 kg. Attesissimi anche Christian Parlati (90) e Gennaro Pirelli (100).

Carte importanti per provare a portare a casa qualche medaglia pesante. Al momento delle convocazioni ha parlato della squadra azzurra il direttore tecnico Laura Di Toma.

“È la squadra migliore in questo momento ed è stata composta raccogliendo le indicazioni dei due capi allenatori e di tutti i componenti la direzione tecnica. Abbiamo scelto ancora una volta di porre l’obiettivo esclusivamente sulle gare individuali e su questo percorso di qualificazione olimpica, che rimane un percorso lungo e difficile. La gara a squadre miste non è una priorità, lo è invece il profilo serio e professionale che pretendo da tutti in questo viaggio verso Parigi 2024”.