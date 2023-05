Scherma, CDM spada: Cuomo convocato per la trasferta colombiana A Cali spadisti a caccia dei primi punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte da Cali, in Colombia, ma l’obiettivo è Parigi. La squadra italiana di spada è volata in Sud America per iniziare il suo percorso alla conquista della qualificazione alle Olimpiadi. Il Grand Prix FIE in terra colombiana offrirà i primi punti in una lunga e difficile corsa. Tra chi ambisce alla conquista del sogno a cinque cerchi c’è il napoletano Valerio Cuomo.

Dopo la vittoria di Sochi a febbraio 2022 e il lungo periodo senza risultati e con qualche acciacco di troppo, il figlio d’arte è tornato a brillare soprattutto a Budapest dove è salito sul terzo gradino del podio. A Cali dovrà confermare questi progressi per cominciare a mettere punti in cascina. Non sarà l’unico azzurro in gara, oltre a lui sono stati convocati Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Daniel De Mola, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio.

Tra le donne saliranno in pedana Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Vittoria Siletti

GRAND PRIX SPADA MASCHILE E FEMMINILE – Calì (Colombia), 5-7 maggio 2023

Azzurri spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Daniel De Mola, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Andrea Vallosio

Azzurre spada femminile: Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Vittoria Siletti

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni

Medico: Pietro Jansiti

Fisioterapista: Veronica Balzano

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 maggio

Ore 17 (ora italiana): Fase a gironi e tabellone preliminare gara maschile

Sabato 6 maggio

Ore 17 (ora italiana): Fase a gironi e tabellone preliminare gara femminile

Domenica 7 maggio

Ore 16 (ora italiana): Tabellone principale da 64 maschile e femminile