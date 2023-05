Italvolley, Chirichella e De Gennaro convocate per la Nations League Le due atlete campane restano un punto fermo nelle scelte del CT Davide Mazzanti, torna Paolo Egonu.

I play off sono entrati nel vivo in tutta Europa. C’è la caccia ai titoli Nazionali a cui pensare, ma all’orizzonte spuntano gli impegni in azzurro. Proprio in quest’ottica il CT della squadra femminile, Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 30 atlete che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2023 che scatterà il 30 maggio ad Antalya in Turchia. Della lista fanno parte tutte le big comprese le due ragazze campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro e la fuoriclasse Paola Egonu.

Di seguito l’elenco

Nazionale Femminile

La lista delle 30 Azzurre

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, Giorgia Frosini, Paola Egonu

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Rebecca Piva, Caterina Bosetti, Elena Pietrini

Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Emma Graziani, Cristina Chirichella

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni, Monica De Gennaro