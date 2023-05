Scherma, CDM spada: Cuomo nel tabellone principale Il talento partenopeo si è qualificato con discreta facilità.

Al Grand Prix FIE di spada maschile a Cali in Colombia buona prova in qualificazione per Valerio Cuomo. L’atleta campano è riuscito ad accedere al tabellone principale che andrà in scena oggi a partire dalle 16:00. Dopo aver conquistato cinque vittoria nel girone eliminatorio, chiuso con un solo ko, l’azzurro per staccare il pass ha dovuto battere il giapponese Murayama (15-9). Insieme a lui hanno conquistato l’accetto tra i migliori 64 anche Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini, Giacomo Paolini ed Enrico Garozzo.

Oggi Cuomo esordirà nel primo turno contro il kazako Alimzhanov con l’obiettivo di fare una grande gara per cominciare a conquistare qualche punto prezioso nella corsa al pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Domani, alle 16 ore italiane, la fase di qualificazione della spada femminile in Colombia, domenica la giornata “clou” con i tabelloni principali di spada maschile e femminile della prima prova GP Fie valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.

GRAND PRIX SPADA MASCHILE QUALIFICAZIONI – Cali (Colombia), 5 maggio 2023

Qui i risultati

Tabellone principale da 64 (domenica)

Cuomo (ITA) – Alimzhanov (Kaz)

Vismara (ITA) – Komata (Jpn)

Cimini (ITA) – Tulen (Ned)

Garozzo (ITA) . Unterhauser (Ger)

Di Veroli (ITA) – Bargues (Esp)

Gaetani (ITA) – Kovacs (Hun)

Ferraioli (ITA) – Mahringer (Aut)

Paolini (ITA) – Cohen (Irs)

Tabellone preliminare da 64

Cuomo (ITA) b. Murayama (Jpn) 15-9

Garozzo (ITA) b. White (Usa) 15-10

Paolini (ITA) b. Ramirez (Usa) 15-10

Cimini (ITA) b. Lugones Ruggeri (Arg) 15-9

Vismara (ITA) b. Son (Kor) 15-11

Jung (Kor) b. Armaleo (ITA) 15-14

Tabellone preliminare da 128

Armaleo (ITA) b. Lawson (Usa) 15-9

Vismara (ITA) b- Sharma (Isv) 15-14

Cimini (ITA) b. Dorigo (Fra) 15-7

Paolini (ITA) b. Santarelli (ITA) 15-8

Garozzo (ITA) b. Quintero Alvarez (Cub) 15-9

Fase a gironi

Francesco Ferraioli: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Giulio Gaetani: cinque vittorie, una sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Davide Di Veroli: cinque vittorie, una sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Valerio Cuomo: cinque vittorie, una sconfitta

Gabriele Cimini: cinque vittorie, una sconfitta

Enrico Garozzo: quattro vittorie, due sconfitte

Filippo Armaleo: quattro vittorie, due sconfitte

Federico Vismara: quattro vittorie, due sconfitte

Giacomo Paolini: quattro vittorie, due sconfitte

Andrea Santarelli: tre vittorie, tre sconfitte

Andrea Vallosio: due vittorie, quattro sconfitte (eliminato dopo i gironi)

Classifica (211): 78. Filippo Armaleo, 125. Andrea Santarelli, 160. Andrea Vallosio