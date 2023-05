Juve Stabia subito fuori dai playoff: l'Audace Cerignola vince 3-0 Serie C: il cammino delle vespe nella post-season dura appena 90 minuti

Novanta minuti di post-season e termina la stagione 2022/2023 della Juve Stabia. Le vespe escono sconfitte dal "Monterisi" di Cerignola: l'Audace ha superato i gialloblé con il risultato di 3-0. Cerignola avanti al 16' con Capomaggio, Tascone firma il raddoppio al 28': i padroni di casa controllano il match, forti anche del potenziale pari al 90' che avrebbe regalato comunque il passaggio del turno. Al 92' Achik sigla anche il tris per i pugliesi che volano al secondo turno playoff dei gironi: Juve Stabia eliminata.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Playoff Girone - Primo Turno

Audace Cerignola - Juve Stabia 3-0

Marcatori: 16' Capomaggio, 28' Tascone, 92' Achik

A. Cerignola: Saracco; Ligi, Allegrini (17′ Tascone), Blondett; Russo, Coccia (73′ Montini), Capomaggio, Sainz-Maza (83′ Ruggiero); D’Andrea (73′ D’Ausilio), Malcore (83′ Achik), Langella. All. La Porta (Pazienza squalificato). A disp. Fares, Trezza, Bianco, Inguscio, Mengani, Samele, Righetti

J. Stabia: Barosi, Maggioni, Vimercati, Caldore, Dell’Orfanello (56′ Silipo); Scaccabarozzi (66′ Gerbo), Altobelli, Ricci (66′ D’Agostino); Bentivegna (45′ Volpe), Pandolfi (84′ Rosa), Mignanelli. A disp. Russo, Esposito, Carbone, Maselli, Zigoni, Picardi. All. Novellino

Arbitro: Perri

Ammoniti: Altobelli (J), D’Andrea (C), Scaccabarozzi (J), Vimercati (J), Mignanelli (J), Achik (C)