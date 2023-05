Scherma, CDM spada: Cuomo stacca il pass per il tabellone principale Grande prova del napoletano che nel girone di qualificazione si regala sei vittorie su sei.

E’ bastato il girone eliminatorio a Valerio Cuomo per qualificarsi al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di spada ad Istanbul, in Turchia.

Il napoletano è parso subito in grande forma e sulle pedane turche si è garantito con qualità e determinazione l’obiettivo minimo. Domani tornerà in pedana a partire dalle otto orario italiano per dare l’assalto ad un risultato importante. Insieme a lui hanno staccato il pass anche Enrico Piatti, Giacomo Paolini ed Enrico Garozzo che raggiungono i già qualificati per diritto di ranking Davide Di Veroli e Federico Vismara.

Tabellone preliminare da 64

Brinkmann (Ger) b. Cimini (ITA) 15-10

Piatti (ITA) b. Lambrey Messika (Isr) 15-10

Paolini (ITA) b. Herzberg (Ger) 15-9

Garozzo (ITA) b. Limardo (Ven) 15-12

Tabellone preliminare da 128

Cimini (ITA) b. Simmons (Usa) 15-14

Dorigo (Fra) b. Gaetani (ITA) 11-10

Lopez Pourtier (Fra) b. Mencarelli (ITA) 15-10

Piatti (ITA) b. Hoida (Ukr) 15-2

Paolini (ITA) b. Ellis (Mar) 15-6

Lugones Ruggeri (Arg) b. Santarelli (ITA) 15-11

Garozzo (ITA) b. Lubieniecki (Pol) 15-6

Tabellone preliminare da 256

Simmons (Usa) b. Diliberto (ITA) 15-6

Cimini (ITA) b. Gunput (Mri) 15-14

Gaetani (ITA) b. Bitsch (Ger) 15-9

Piatti (ITA) b. Chau (Hkg) 12-9

Paolini (ITA) b. Fenyvesi (Hun) 15-6

Garozzo (ITA) b. Malcotti (Sui) 15-10

Fase a gironi

Filippo Armaleo: sei vittorie, nessuna sconfitta (Qualificato dopo i gironi)

Valerio Cuomo: sei vittorie, nessuna sconfitta (Qualificato dopo i gironi)

Simone Mencarelli: cinque vittorie, una sconfitta

Andrea Santarelli: cinque vittorie, una sconfitta

Gabriele Cimini: quattro vittorie, due sconfitte

Enrico Garozzo: Tre vittorie, tre sconfitte

Giulio Gaetani: tre vittorie, tre sconfitte

Giacomo Paolini: tre vittorie, tre sconfitte

Enrico Piatti: due vittorie, tre sconfitte

Luca Diliberto: due vittorie, quattro sconfitte