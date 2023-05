Scherma, CDM spada: a Istanbul Cuomo e compagni lontanissimi dal podio Azzurri ko contro il Kazakistan dopo aver battuto il Belgio all'esordio.

La trasferta di Istanbul per la tappa di Coppa del Mondo non è stata molto fortunata per Valerio Cuomo. Lo spadista napoletano, dopo l’eliminazione al primo turno nella prova individuale, non ha raccolto molto nella prova a squadre insieme ai compagni Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Quartetto azzurro solo nono nella prima prova che regala punti di qualificazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Tutti si aspettavano di più, ma dopo aver superato all’esordio il Belgio con un netto 45-29, la squadra italiana è naufragata contro il Kazakistan (45-31). Asiatici vittoriosi e azzurri obbligati al tabellone dei piazzamenti chiuso poi proprio in nona posizione.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Istanbul (Turchia), 21 maggio 2023

Tabellone da 16

Italia b. Kazakhistan 45-31

Tabellone da 32

Italia b. Belgio 45-29

ITALIA: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Federico Vismara