Tennis, Roland Garros: per Giustino eliminazione piena di rimpianti Il napoletano non è riuscito a sfruttare due match point avuto nel secondo set.

Lorenzo Giustino non è riuscito a superare il primo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. Lo Slam parigino, che in passato aveva sorriso al tennista napoletano, questa volta lo ha costretto ad ingoiare un boccone amarissimo. Sorteggiato contro il portoghese Ferreira Silva, l’azzurro ha sfiorato il successo avendo anche due match point prima di crollare al terzo set.

Partita ben giocata fino a quel momento dal campano che nel primo set, dopo essere stato ripreso dal 5-2 di vnataggio, ha dovuto giocarsi il tutto per tutto al tie-break. Partita piena di alti e bassi, infatti anche in questo caso è riuscito ad andare avanti 5-1, prima di ritrovarsi sul 5-5. Decisivo il mini-break fatto sul 6-6 e il punto successivo che gli ha regalato il primo set.

Nel secondo ancora grande equilibrio fino al 6-5, quando Giustino è riuscito a procurarsi due match point sul 15-40. Il primo è stato annullato da un colpo un po’ fortunoso sulla riga del portoghese che ha costretto il napoletano a un dritto improvviso finito largo. Nel secondo nulla da fare e set deciso al tie-break dove il lusitano si è imposto per 7-5. Dopo due ore e ventidue minuti di battaglia Giustino ha pagato a caro prezzo i due match point non convertiti e Ferrerira Silva, nonostante il break subito in avvio della terza partita, ha portato a casa il passaggio del turno con un comodo 6-1.