Giugliano: il ds Antonio Amodio prolunga con i tigrotti Serie C: accordo fino al 30 giugno 2025 per il direttore sportivo

Antonio Amodio ha firmato il prolungamento contrattuale con il Giugliano. Ora la scadenza dell'accordo è fissata per il 30 giugno 2025. Dall'accordo biennale all'estensione per un'altra stagione: i tigrotti puntano con decisione sul direttore sportivo per il secondo anno consecutivo nella terza serie nazionale dopo un campionato in gestione con l'obiettivo salvezza costruito lungo i mesi con la posizione playoff tenuta viva fino alle ultime giornate della regular season. Amodio sarà ospite di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16): sarà l'ultima puntata stagionale.

Il comunicato ufficiale

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver rinnovato per un’ulteriore stagione, l’accordo già in essere su base biennale, con il Direttore Sportivo Sig. Antonio Amodio, che si lega al club fino alla stagione 2024/2025".