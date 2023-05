Castellammare, Gabriel Russo nuova stella della Ginnastica Stabia Trionfo dell'atleta allenato da Angelo Radmilovic nel campionato di terza fascia

A Civitavecchia Gabriel Russo è salito sul podio più alto aggiudicandosi il suo terzo titolo tricolore consecutivo nei Campionati Nazionali Gold Allievi della Federazione Ginnastica d’Italia. L’atleta, allenato da Angelo Radmilovic presso il C.G.A. Stabia di Castellammare, dopo aver vinto nel 2021 il titolo nazionale negli Allievi 1° fascia, nel 2022 quello degli Allievi 2° fascia, ha trionfato quest’anno nella 3° fascia.

Cambia la categoria ma il campione è sempre lui e non ce n’è per nessuno, ha commentato il suo team. Il Nord ed il Centro Italia, culle e leaders della disciplina della ginnastica, veri serbatoi che riforniscono con i loro atleti le squadre nazionali, si inchinano al talento e a una scuola ginnica che da circa quarant’anni si dimostra una vera fucina di campioni. Non a caso, per diversi anni, la società diretta da Angelo Radmilovic è stata Accademia e Polo Tecnico federale di riferimento dell’Italia meridionale.

Anche in questa occasione Gabriel Russo ha messo in campo tutta la sua tecnica e la sua determinazione compiendo, come si dice in gergo, un percorso netto, senza sbavature e stoppando tutti gli arrivi. L’enfant prodige di Angri ha preceduto sul podio Mark Erwin Tabangcura, della gloriosa società Panaro di Modena, e Andrea Petruzzi della Pro Patria Bustese. È stato capace di mettere d’accordo tutti i suoi avversari che gli hanno riconosciuto la palma del migliore, catturando anche l’attenzione degli osservatori tecnici nazionali della Federazione.

Nella stessa categoria al 9° posto è giunto Andrea Ferrara della Ginnastica Salerno presieduta da Juliana Sulce, mentre il suo compagno di club, Manuel Malasomma, allenato anche lui da Valerio Darino, è giunto al 7° posto negli allievi 5° fascia.