Nuoto paralimpico, Boni convocato per il Mondiale di Manchester Il campione campano sarà protagonista in Inghilterra nella prova iridata dal 31 luglio al 6 agosto.

Mancano due mesi ai Mondiali di nuoto paralimpico a Manchester. Dal 31 luglio al 6 agosto, a poco più di un anno dai Giochi Paralimpici di Parigi, andrà in scena la competizione più attesa della stagione. Tra le squadre da tenere d’occhio c’è ovviamente quella italiana con tante punte pronte ad andare a caccia di medaglie. Saranno 15 gli uomini e 9 le donne che gareggeranno, tra loro c’è anche Vincenzo Boni. Il nuotatore del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e del Caravaggio Sporting Village di Napoli è uno dei veterani azzurri. Esperienza al sevizio del gruppo e motivazioni importanti per inseguire il sogno della sua terza paralimpiade. La sua avventura iniziò con i Giochi di Rio de Janeiro da cui tornerò con un bronzo, poi l’anomala spedizione di Tokyo e Parigi sarebbe la città perfetta per chiudere un cerchio fatto di tanti risultati importanti. Oltre a lui saranno presenti anche l’altro partenopeo Emanuele Marigliano e la nuotatrice di Castellammare di Stabia Angela Procida.

Delle convocazioni e degli obiettivi per questi Mondiali ha parlato attraverso il sito federale il direttore tecnico della squadra azzurra Riccardo Vernole. Uomo di grande equilibrio ed esperienza, doti fondamentali a disposizione di una squadra che ogni anno diventa sempre più forte.

“Quella chiamata a vestire la maglia azzurra, sarà una Nazionale forte che cercherà di difendere al meglio i due titoli mondiali conquistati a Londra nel 2019 e a Madeira nel 2022. Sono 24 atleti che hanno soddisfatto in pieno i criteri di selezione (5^posizione nella ranking dei Mondiali dopo la World Series di Berlino). Il gruppo è composto in gran parte da atleti con una grande esperienza internazionale e soprattutto da campioni, molti dei quali hanno già dato in questa stagione segnali importanti sull’andamento della loro preparazione in vista dei mondiali.

La World Series di Berlino ci ha dato ottimi riscontri, - dice il dt – a proposito di questo, vorrei sottolineare (a titolo di esempio e con solo riferimento ai criteri di convocazione) come Alessia Scortechini abbia fortemente voluto risalire la sua posizione nella ranking mondiale dei 50 stile libero S10 dalla 6^ pre - Berlino alla 4^ ottenuta alle World Series. Nonostante fosse consapevole di un probabile pass di convocazione (grazie alla staffetta mixed 4x100 sl pt. 34), ha combattuto e lottato per ottenere la convocazione individuale.

Accanto ai campioni abbiamo due new entry: Manuel Bortuzzo che sempre a Berlino ha ottenuto la provvisoria 4^ posizione nei 100 rana SB4 e Karim Gouda Said Hassan che si è guadagnato la convocazione in considerazione della giovane età (anno 2004) e delle sue potenzialità in prospettiva di Parigi 2024.

Mancano solo due mesi ai Mondiali di Manchester, - conclude Vernole - abbiamo chiesto a coloro che stanno un po' indietro di lavorare su alcuni aspetti, nota positiva il rientro in gara con significative prestazioni di Antonio Fantin di ritorno dopo un’operazione chirurgica molto delicata. Vorrei comunque spronare tutti gli atleti, soprattutto i non convocati, di lavorare a testa bassa e concentrarsi ai prossimi importanti obiettivi del 2024: il Campionato Europeo e i Giochi Paralimpici di Parigi”.

Uomini

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone G.S. FF.OO./Polha Varese

BEGGIATO Luigi G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana no Frontiere

BOCCIARDO Francesco G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village

BORTUZZO Manuel Mateo G.S.FF.OO.

FANTIN Antonio G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto Ssd

GOUDA SAID HASSAN Karim Circolo Canottieri Aniene

MARIGLIANO Emmanuele Asd Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio Asd

MORLACCHI Federico G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese

RAIMONDI Stefano G.S.FF.OO.

Donne

BERRA Alessia Polha Varese

BOGGIONI Monica G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto

GILLI Carlotta G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino

PALAZZO Xenia G.S. Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team

PROCIDA Angela G.S. FF.OO./ Asd Centro Sportivo Portici

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna Polha Varese

TERZI Giulia G.S. FF.OO./Polha Varese

DELEGAZIONE

Presidente Roberto Valori Capo Delegazione

Fabrizio Daffini Segretario Generale

Riccardo Vernole Direttore Tecnico

Stefano De Luca Medico Federale

Valentina Barbera General Manager

Giada Lorusso Ufficio Stampa

Vincenzo Allocco Tecnico Federale

Federica Fornasiero Tecnico Federale

Matteo Poli Tecnico Federale

Enrico Testa Tecnico Federale

Massimiliano Tosin Tecnico Federale

Micaela Biava Tecnico

Claudia Maselli Fisioterapista

Alberto Busato Massoterapista

Elisabetta Carestia Infermiera