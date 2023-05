Semifinale Poule Scudetto: Sorrento ko nel recupero, il Lumezzane vince 2-1 Avanti con Simonetti, ripresi e superati nel recupero da Pisano e Spini. Domenica il ritorno

Al Sorrento non basta il gol di Simonetti al 22' per vincere a Lumezzane: la squadra lombarda ribalta tutto nei minuti di recupero. Al 91' Pisano, al 93' Spini per la vittoria del Lumezzane nell'andata della semifinale della Poule Scudetto. Finale di 2-1 al "Tullio Saleri". Sorrento in 10 dal 79' per la doppia ammonizione rimediata da Herrera e chiamato a vincere nel match di ritorno per accedere alla finale che vale il tricolore dilettanti. La seconda gara della semifinale Scudetto è in programma domenica al "Campo Italia" di Sorrento.

Il tabellino

Serie D - Poule Scudetto

Semifinale - Andata

Lumezzane - Sorrento 2-1

Marcatori: 22' pt Simonetti (S), 46' st Pisano (L), 48' st Spini (L)

In aggiornamento

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945