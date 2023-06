Serie C: Giugliano, rinnovo biennale con Di Napoli Prolungamento con il tecnico dopo quello già raggiunto con il ds Amodio

Il Giugliano ha reso noto il rinnovo con Raffaele Di Napoli. Accordo biennale tra il club gialloblu e il tecnico, protagonista nella conferma dei tigrotti in Serie C. Prolungamento fino al 30 giugno 2025 per la continuità nel club del patron Alfonso Mazzamauro. Il Giugliano aveva già comunicato il rinnovo fino al 2025 con il direttore sportivo Antonio Amodio.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver rinnovato l’accordo in scadenza, con prolungamento su base biennale, con il Responsabile Tecnico della prima squadra Sig. Raffaele Di Napoli, che si lega al club fino alla stagione 2024/2025."