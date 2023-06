Serie C: Turris, azzerate tutte le cariche dirigenziali La decisione del club di Colantonio verso l'iscrizione al campionato: termine ultimo il 20 giugno

"Tutte le cariche dirigenziali sono state azzerate": così, con un breve comunicato, la Turris ha reso noto la novità all'interno dell'organigramma, tutta da ridefinire. Il presidente corallino, Antonio Colantonio, sarà l'unico dirigente autorizzato a rilasciare dichiarazioni. Il club vive una fase di restyling, auspicata da giorni dal massimo dirigente biancorosso verso la stagione 2023/2024 da programmare con il primo passaggio chiave, ovvero l'iscrizione al campionato di Serie C, da completare entro il prossimo 20 giugno.

Il comunicato ufficiale del club

"La S.S. Turris Calcio rende noto che, in attesa dell'ingresso di nuovi eventuali possibili soci ed in vista del termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2023/24, fissato il prossimo 20 giugno, tutte le cariche dirigenziali sono state azzerate.

Il nuovo organigramma verrà comunicato dopo la data del 20 giugno. Si precisa inoltre che l'unico dirigente autorizzato a rilasciare dichiarazioni è il presidente Antonio Colantonio".