Giochi Europei, Boxe: Irma Testa soffre ma supera la brittanica Glynn La campana si è qualificata ai quarti, battendo la spagnola Fernandez potrebbe volare a Parigi 2024.

Il sorteggio non era stato fortunato per Irma Testa. Il primo turno contro la britannica Elise Jacquelin Glynn era un piccolo anticipo di corsa al podio. I Giochi Europei di Cracovia, però, sono iniziati bene per la campana. Dopo una vera e propria battaglia la ragazza di Torre Annunziata è riuscita a portare a casa il match. Lo ha fatto con la grinta e l’esperienza di chi difende il titolo di campionessa del mondo in ogni match e ha in testa l’obiettivo qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

La vittoria per split decision (3-2) è arrivata dopo una seconda ripresa di sofferenza che aveva dato qualche punto in più alla britannica. Nella terza, però, Irma Testa ha piazzato colpi decisi che hanno aggirato il tentativo di difendersi dell’avversaria costretta alla lunga a cedere alle lunghe leve dell’azzurra.

Una vittoria così sofferta dà tanto morale all’allieva del maestro Zurlo che domani tornerà subito sul ring per i quarti di finale. Match di importanza capitale quello contro la spagnola Fernandez perché nella categoria dei 57 kg sono quattro i pass in palio e accedere in semifinale avrebbe un peso enorme.

Oggi (27/6) 2 Azzurri e 3 Azzurre sono tra i protagonista della 5° giornata di match:

AZZURRI:

8° 71 Kg Cavallaro vs Terteryan DEN RING A H 20.15

8° +92 Kg Lenzi vs Hernandèz BUL RING A H 20.30

AZZURRE:

8° 75 Kg Gemini vs Triebelkova SVK 4-1

8° 50 Sorrentino vs Resztan GBR 5-0

8° 57 Kg Testa vs Glynn GBR 3-2

Programma Match e Risultati Italia Boxing Team:

Azzurri

23/6

16° 63.5 Kg Malanga vs Ozmen MKD 5-0

16° 57 Kg Baldassi vs Iwanow POL 1-4

24/6

16° 80 Kg Cavallaro vs Karaj ALB 5-0

25/6

16° 71 Kg Cavallaro vs Walsh IRL 3-2

16° +92 Kg Lenzi vs Soldo BIH 5-0

8° 63.5 Kg Malanga vs Novak CZE 4-1

26/6

8° 80 Kg Cavallaro vs Jalidov 4-1

8° 51 Kg Serra vs Garboyan ARM 5-0

8° 92 Kg Mouhiidine vs Kartsan UKR 5-0

27/6

8° 71 Kg Cavallaro vs Terteryan DEN RING A H 20.15

8° +92 Kg Lenzi vs Hernandèz BUL RING A H 20.30

28/6

4° 92 Kg Mouhiidine vs Acar TUR RINg B H 16

4° 51 Kg Serra vs Bernath HUN RING B H 14.30

4° 80 KG Cavallaro vs Kraus NED RING A H 15.15

4° 63.5 Kg Malanga vs Clancy IRL RING A H 14.45

Azzurre

23/6

16° 60 Kg Mesiano vs Marin ROM 5-0

24/6

16° 54 Kg Charaabi vs Jokihao FIN 5-0

26/6

8° 66 Kg Canfora vs Eccles GBR 1-4

8° 60 Kg Mesiano vs Shadrina SRB 0-5

8' 54 Kg Charaabi vs Cadic CRO 5-0

27/6

8° 75 Kg Gemini vs Triebelkova SVK 4-1

8° 50 Sorrentino vs Resztan GBR 5-0

8° 57 Kg Testa vs Glynn GBR 3-2

28/6

4° 75 Kg Gemini vs Michel FRA RING A H 19.15

4° 50 Kg Sorrentino vs Radovanovic SRB RING A H 18.15

4° 57 Kg Testa vs Fernandez SPA RING A H 19

4° 54 Kg Charaabi vs Akbas TUR RING B H 18.30

ITABOXING Cracovia 2023

51 Federico Emilio Serra (GS FIAMME ORO)

57 Michele Baldassi (GS FIAMME AZZURRE)

63,5 Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE)

71 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME AZZURRE)

80 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME ORO)

92 Aziz Abbes Mouhiidine (GS FIAMME ORO)

92+ Diego Lenzi (PUG. ALTO RENO MICHELA ADDUCI)

50 Giordana Sorrentino (CS CARABINIERI)

54 Sirine Charaabi (GS FIAMME ORO)

57 Irma Testa (GS FIAMME ORO)

60 Alessia Mesiano (GS FIAMME ORO)

66 Assunta Canfora (GS FIAMME ORO)

75 Melissa Gemini (POL. FANUM VITERBO)

STAFF ITABOXING

Alberto Tappa (SEG. FPI - Team Leader)

Emanuele Renzini (Direttore Tecnico)

Riccardo D’Andrea (Tecnico)

Eugenio Agnuzzi (Tecnico)

Gennaro Moffa (Tecnico)

Fabio Morbidini (Fisioterapista)

Pierluigi Pantini (Fisioterapista)

KERMESSE IN CUI COMBATTERANNO PER I 44 PASS OLIMPICI A DISPOSIZIONE (22 per gli uomini e 22 per le donne, dettaglio in calce) BOXER DELLE SEGUENTI CATEGORI DI PESO:

UOMINI

51 kg

57 kg

63.5 kg

71 kg

80 kg

92 kg

+92 kg

DONNE

50 kg

54 kg

57 kg

60 kg

66 kg

75 kg

PASS OLIMPICI PARIS 2024:

4 nella categoria femminile -50 kg

4 nella categoria femminile -54 kg

4 nella categoria femminile -57 kg

4 nella categoria femminile -60kg

4 nella categoria femminile -66 kg

2 nella categoria femminile -75 kg

2 nella categoria maschile -51 kg

4 nella categoria maschile -57 kg

4 nella categoria maschile -63.5 kg

4 nella categoria maschile -71 kg

4 nella categoria maschile -80 kg

2 nella categoria maschile -92 kg

2 nella categoria maschile +92 kg