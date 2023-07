Tennis, WTA di Palermo: Nuria Brancaccio eliminata La campana è stata superata in due set dalla spagnola Sorribes Tormo.

E’ terminato agli ottavi di finale il percorso di Nuria Brancaccio al torneo WTA di Palermo. Dopo la bella vittoria al primo turno è arrivato il ko contro la spagnola Sorribes Tormo che martedì aveva eliminato Elisabetta Cocciaretto. L’iberica si è imposta per 6-3 6-2 facendo pesare le oltre cento posizioni di differenza nel ranking WTA. Match mai in discussione con la Sorribes Tormo che ha perso il servizio solo nel terzo gioco del primo set prima di prendere il largo.

Per Nuria Brancaccio la trasferta palermitana resta comunque molto positiva. E’ riuscita a superare le mai facili qualificazioni e anche un turno conquistando punti importanti per fare qualche passo avanti in classifica.