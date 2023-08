Sorrento, troppi infortuni: annullata amichevole con la Ternana Intanto il ritiro di Roccaporena prosegue fino al 13 agosto

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto che l’amichevole di domani a Cascia con la Ternana non si disputerà. In considerazione delle diverse indisponibilità tra le fila rossonere e del fatto che il club intende preservare i calciatori attualmente a disposizione di Maiuri nel ritiro di Roccaporena (che proseguirà fino al 13 agosto), si è preferito annullare l’amichevole con la Ternana - club che il Sorrento ringrazia per la disponibilità ricevuta.