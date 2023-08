Sorrento, esordio venerdì sera a Giugliano. Per l'attacco c'è Ravasio Ufficializzato il prestito dalla Lucchese

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato - in prestito dalla Lucchese - le prestazioni sportive di Mario Ravasio.

Ravasio, nato a Bergamo il 19 luglio del 1998, è un attaccante centrale con 120 presenze in Serie C.

Dopo sette anni all’Albinoleffe, Ravasio nella passata stagione ha militato nella Lucchese (25 presenze e 3 reti).

I costieri intanto esordiranno in campionato venerdì 1 settembre in trasferta a Giugliano.