Sorrento: ufficiale l'accordo con D'Aniello Serie C: il portiere classe 2003 è un nuovo calciatore del club rossonero

Il Sorrento ha ufficializzato l'accordo con il portiere Andrea D'Aniello. Il partenopeo classe 2003 è reduce dall'avventura con il Pescara.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Andrea D'Aniello, nato a Napoli l'8 maggio del 2003. D'Aniello è un portiere che arriva dal Pescara, club con il quale ha giocato (sia all'andata per 45' che a ritorno da titolare) la recente semifinale play off che ha opposto gli abruzzesi al Foggia. Per D'Aniello, proveniente dal settore giovanile del Cagliari, anche 31 presenze nel campionato Primavera tra il 2020 ed il 2022 nelle fila dei sardi".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945