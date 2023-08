Turris: 3-2 nel test con la Nocerina. Ore decisive per Frascatore Prospettiva Cesena per il difensore capitolino in chiave mercato

Finale di 3-2 e vittoria nel test contro la Nocerina per la Turris. D'Auria porta in vantaggio i corallini, poi arriva anche il raddoppio firmato da Maniero. Nella ripresa Caccavallo accorcia le distanze prima del 3-2 siglato da Giannone. Nel finale i molossi vanno a bersaglio con Liurni.

C'è il Cesena sul difensore capitolino

Paolo Frascatore non è sceso in campo nel test per infortunio, ma il difensore classe '92 è anche al centro di una trattativa di mercato. C'è il Cesena sul capitolino e il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, è stato molto chiaro al termine dell'allenamento congiunto. Il ds biancorosso ha aperto al dentro o fuori in massimo due giorni per la trattativa e l'eventuale uscita di Frascatore dalla rosa della Turris. Primicile ha anche sottolineato il rilancio in termini di contrattuali per il rinnovo nel caso di conferma del calciatore a Torre del Greco.