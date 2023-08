Italrugby, Capuozzo: "L’obiettivo principale è essere pronti per il Mondiale" Il campano è tornato in campo dopo cinque mesi e ha subito realizzato due mete alla Romania.

L’infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per cinque mesi. Ange Capuozzo, però, è rientrato come solo i campioni sanno fare. Due mete e una prestazione importante che lo lancia con convinzione verso un Mondiale dove è attesissimo. L’estremo azzurro sarà una delle stelle di un girone dove ci saranno soprattutto Francia e Nuova Zelanda. Due sfide proibitive che l’Italrugby dovrà affrontare con coraggio, proprio quello che non è mai mancato al napoletano.

“Sono molto felice. Sognavo questo momento da cinque mesi – ha dichiarato nel post partita contro la Romania – Cinque medi dopo è stato bellissimo ritrovare i miei compagni di squadra e fare una bella partita. Adesso guardiamo avanti: abbiamo tanto da fare ancora verso i prossimi appuntamenti. Queste partite servono a farci crescere. L’obiettivo principale è farci trovare pronti per il Mondiale. Lunedì torneremo sul campo di allenamento e sono sicuro che la prossima partita sarà ancora più bella”.

Sabato al Monigo di Treviso ultimo impegno pre-Mondiale. Alle 18:30 sfida con il sempre ostico Giappone prima di volare in terra francese.

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21