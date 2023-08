Atletica, Mondiali: Sibilio ci prova, obiettivo finale nei 400 ostacoli Il napoletano correrà alle 19:53 la terza semifinale, la sua condizione è un punto interrogativo.

Ai Mondiali di Budapest è il giorno delle semifinali dei 400 ostacoli. Il giro di pista con le dieci barriere vedrà tra i protagonisti tutti i big mondiali, compreso il napoletano Alessandro Sibilio. Dopo una batteria, controllata con esperienza e intelligenza, superata senza affanni, l’azzurro dovrà dare di più per volare in finale.

La sua gara resta una grande incognita. Un Sibilio in forma sarebbe senza dubbio e con facilità da atto finale, quello reduce dall’infortunio di Montecarlo, invece, scoprirà metro dopo metro cosa potrà ottenere.

Si parte alle 19:33 con la prima delle tre semifinali che vedrà in pista l’altro azzurro Mario Lambrughi e soprattutto il numero due del ranking internazionale, l’americano CJ Allen. Nella seconda spazio all’altro fenomeno a stelle strisce, Rai Benjamin e al brasiliano Alison Dos Santos. Nella terza, start alle 19:53, ecco i grossi calibri europei col primatista mondiale Karsten Warholm in quinta corsia, il francese Wilfriend Happio in sesta e Alessandro Sibilio in seconda. Occhi puntati anche sul turco Yasmani Copello in terza, punto di riferimento importante per il napoletano che come al solito partirà gestendo le energie nella prima parte provando a chiudere forte sul rettilineo finale.

Chi vuole andare con certezza in finale dovrà correre sotto i 48’’, gli altri si giocheranno i posti rimanenti. Sibilio è stato chiaro: “Bisognerà correre a bomba.” Dunque pochi calcoli e tanto cuore per raggiungere un traguardo che in queste condizioni avrebbe del miracoloso.