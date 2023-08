Tennis, US Open: Brancaccio pronto all'esordio, sfida l'ucraino Sachko Il campano giocherà il terzo match sul campo numero 6 contro il numero 166 della classifica ATP.

Ci sono nomi importanti nel tabellone di qualificazione degli US Open 2023. Giocatori esperti in cerca di riscatto, giovani emergenti e chi cerca l’acuto della carriera. Sono 15 gli italiani al via, il più atteso sicuramente Fabio Fognini, poi tanti giovani e un campano: Raul Brancaccio. Il ragazzo di Torre del Greco, numero 169 della classifica Atp, è arrivato negli Stati Uniti col sogno di conquistare la sua prima qualificazione ad un torneo dello Slam.

Lo scorso anno, proprio sui campi di Flushing Meadows, è andato ad un passo dall’impresa. La sconfitta al terzo set contro Eubanks nell’ultimo turno di qualificazione cerca vendetta. Non sarà facile ma il campano ci proverà. La sua avventura inizierà oggi, sul campo 6 dove giocherà il terzo match di giornata, contro l’ucraino Vitaly Sachko. Giocatore alla portata del tennista campano che ha il gioco per fare bene sui campi veloci in cemento, superficie dove ad inizio stagione ha vinto un Challenger in Oceania.

In caso di vittoria l’azzurro si ritroverà al secondo turno contro uno tra il giapponese Uchida e il kazako Skatov. Eventuale finale col superstite delle sfide tra Atmane-Valkusz e Duckworth e Svajda.

Oggi ci sono anche altri azzurri attesi in campo come Passaro, Gaio, Giannessi, Bellucci, il derby tra Bonazio e Zeppieri, Nardi e Agamennone. Domani toccherà a Lavagno, Vavassori, Fognini, Cobolli, Gigante e Travaglia.

Di seguito tutti gli accoppiamenti del tabellone di qualificazione:

Munar (ESP) [1]-Couacaud (FRA)

Bellucci (ITA)-Kukushkin (KAZ)

Giannessi (ITA)-Mayot (FRA)

Bonadio (ITA)-Zeppieri (ITA) [30]

Garin (CHI) [2]-Droguet (FRA)

Sandgren (USA)-Kudla (USA)

Lajal (EST)-Misolic (AUT)

Coppejans (BEL)-Diallo (CAN) [27]

Coria (ARG) [3]-Carabelli (ARG)

Delbonis (ARG)-Damm (USA) [WC]

Meligeni Alves (BRA)-Svrcina (CZE)

Vandecasteele (USA) [WC]-Bagnis (ARG) [4]

Daniel (JPN) [4]-Nagal (IND)

Passaro (ITA)-Hong (KOR)

Comesana (ARG)-Kovalik (SVK)

Gaio (ITA)-Grenier (FRA) [32]

Goffin (BEL) [5]-Novak (AUT)

Ionel (ROU)-Polmans (AUS)

Gakhov-Z. Svajda (USA)

Pospisil (CAN)-Martinez (ESP) [26]

Gaston (FRA) [6]-Escoffier (FRA)

Shimizu (JPN)-Kingsley (USA) [WC]

Klein (SVK)-Navone (ARG)

Neuchrist (AUT)-Marterer (GER) [24]

Rodionov (AUT) [7]-Kypson (USA) [WC]

Olivieri (ARG)-Shang (CHN)

Agamenone (ITA)-Zheng (USA) [WC]

Gomez (ECU)-Virtanen (FIN) [28]

Gojo (CRO) [8]-Medjedovic (SRB)

Andreev (BUL)-Fatic (BIH)

Anderson (RSA)-Krutykh (UKR)

Lokoli (FRA)-Machac (CZE) [19]

Seyboth Wild (BRA) [9]-Kuzmanov (BUL)

Kolar (CZE)-Brouwer (BED)

Mensik (CZE)-Fognini (ITA)

Riedi (SUI)-Cobolli (ITA) [31]

Broady (GBR) [14]-Sels (NED)

de Jong (NED)-Boyer (USA) [WC]

Onclin (BEL)-Trungelliti (ARG)

Shimabukuro (JPN)-Choinski (GBR) [21]

Tabilo (CHI) [11]-Millman (AUS)

Travaglia (ITA)-Gombos (SVK)

Gerasimov-Mochizuki (JPN)

Bergs (BEL)-Cazaux (FRA) [17]

Duckworth (AUS) [12]-T. Svajda (USA) [WC]

Atmane (FRA)-Valkusz (HUN)

Sachko (UKR)-Brancaccio (ITA)

Uchida (JPN)-Skatov (KAZ) [23]

Cressy (USA) [13]-Kopriva (CZE)

Herbert (FRA)-de Loore (BEL)

Dougaz (TUN)-Lavagno (ITA)

E. Ymer (SWE)-Moreno de Alboran (USA) [25]

Monteiro (BRA) [14]-Mpetshi Perricard (FRA)

Ferreira Silva (POR)-Mayo (USA) [WC]

Hsu (KOR)-Ilkel (TUR)

Blancaneaux (FRA)-Paire (FRA) [20]

Nardi (ITA) [15]-Tirante (ARG)

Holt (USA)-Ritschard (SUI)

Llamas Ruiz (ESP)-Collarini (ARG)

Galarneau (CAN)-Stricker (SUI) [22]

Barrios Vera (CHI) [16]-Nava (USA)

Dzumhur (BIH)-Vavassori (ITA)

Spizzirri (USA) [WC]-Gigante (ITA)

Wu (TPE)-Kovacevic (USA) [19]