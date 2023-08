Tennis, US Open: Nuria Brancaccio sfida l'esperta tedesca Siegemund La campana giocherà il terzo match sul campo numero 10 contro la numero 108 della classifica WTA.

Nuria Brancaccio va a caccia di un sogno. New York è lo scenario perfetto per provare l’impresa della prima qualificazione ad un torneo dello Slam. Non sarà per nulla facile ma la ragazza campana ci proverà. I primi giorni nella grande mela sono stati affascinanti, la compagnia del fratello Raul (impegnato nel torneo maschile) e dell’altro fratello Marco sono una motivazione in più per fare bene. Esordirà già oggi disputando il terzo match sul campo numero 10.

Dall’altra parte del campo si ritroverà la testa di serie numero 10 del seeding di qualificazione, la tedesca Laura Siegemund, 35 anni e tanta esperienza nel circuito. Attualmente la giocatrice teutonica è numero 23 al mondo nella classifica di doppio e 108 in quella di singolare. Dunque, si tratta di un avversario durissimo per Nuria Brancaccio che dovrà giocare un grande match per continuare a rincorrere il sogno della qualificazione.

In caso di successo la giocatrice campano, numero 168 della classifica WTA, sfiderà una tra l’altra teutonica Barthel e Walter. Terzo turno eventuale contro una tra Melnikova, Sharma, Thandi e Dodin.