Tennis, US Open: Nuria Brancaccio eliminata dalla Siegmund L'azzurra è stata battuta 6-1 6-4 dall'esperta atleta teutonica.

L’avventura di Nuria Brancaccio agli US Open è durata un solo turno. L’azzurra è stata eliminata dall’esperta teutonica Laura Siegmund che si è imposta 6-1 6-4. La campana, numero 168 della classifica WTA, non è stata oggettivamente fortunata nel sorteggio andando ad affrontare una rivale attualmente, soprattutto su questa superficie, superiore.

La tedesca, numero 108 del mondo in singolare e 23 in doppio, ha passeggiato nel primo set chiudendo 6-1. Nel secondo la ragazza di Torre del Greco, dopo aver perso il servizio nel terzo gioco, è riuscita a riagguantare l’avversaria sul 4-4 prima di concedere ancora il break alla tedesca, brava successivamente a chiudere la partita 6-4. Per Nuria Brancaccio al trasferta per lo Slam americano è comunque un bagaglio di esperienza in vista del futuro.