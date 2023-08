Tennis, US Open: Brancaccio sfida il kazako Skatov Il campano scenderà in campo oggi pomeriggio nel secondo turno del tabellone di qualificazione.

La vittoria al primo turno ha dato sicuramente motivazioni importanti a Raul Brancaccio. Il campano sogna la qualificazione al tabellone principale dello US Open 2023. Lo scorso anno ha sfiorato l’impresa e oggi tornerà in campo, secondo match dalle 16:00 sul campo numero 14, per disputare il match di secondo turno.

Dall’altra parte della rete troverà il kazako Timofej Skatov, numero 23 del seeding americano. L’asiatico occupa attualmente la posizione 128 della classifica ATP ed è reduce dal successo col doppio 6-2 sul giapponese Uchida.

Brancaccio sui campi veloci di Flushing Meadows si trova benissimo. Sono adatti al suo gioco e da quanto visto nel primo match pare aver recuperato una buona condizione atletica dopo i problemi della scorsa primavera.

Il kazako parte col favore del pronostico anche secondo i bookmakers, ma il campano potrà dire la sua. Il vincitore di questo match si ritroverà a giocare l’ultimo e decisivo turno contro uno tra il francese Atmane e l’australiano Durkworth che con la sua testa di serie numero 12 è il favorito per l’accesso al tabellone principale.